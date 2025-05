Eurovision 2025, esplode la bufera per Gabry Ponte: "L'Italia ha tradito"

Gabry Ponte, il celebre DJ italiano, che ha rappresentato San Marino all’Eurovision 2025 con “Tutta l’Italia”, un inno dance che, dopo essere stato il jingle di Sanremo 2025, ha conquistato il pubblico. Qualificatosi per la finale del 17 maggio a Basilea, Ponte ha trasformato il palco in una festa tricolore, con fuochi d’artificio, grafiche fucsia e riferimenti all’Italia, nonostante gareggiasse per San Marino. La sua performance, accompagnata da cantanti mascherati e musicisti come Gioele Nuzzo, ha ricevuto applausi, ma il risultato finale è stato deludente: ultimo posto, lontano dalla top 10.

Il “tradimento” dell’Italia ha scatenato polemiche: la giuria italiana ha assegnato 12 punti al Regno Unito, ignorando Ponte, che ha ricevuto solo 9 punti da Italia, Albania e Cipro, e appena 18 dal televoto europeo. Social come X sono esplosi di rabbia: “MA TOPO GIGIO È UBRIACO A VOTARE UNITED KINGDOM INVECE DI GABRY PONTE?” (@mat300m), “L’Italia malata di esterofilia, provinciale e invidiosa” (@mimmafor_). Altri hanno definito “scandalosi” i pochi punti ricevuti, con @LaSambruna che rivendica orgogliosa i suoi voti.