Milly Carlucci fa fuori Selvaggia Lucarelli? Rumors in Rai

31 marzo 2023 a

a

a

L’avventura di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle potrebbe essere giunta al capolinea. L’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi, secondo cui sarebbe stata proprio Milly Carlucci ad aver manifestato l’intenzione di rinnovare quello che è stato il cast fisso della trasmissione del sabato sera di Rai1. Attualmente non vi è alcuna certezza, quindi non si può dare per certo l’addio della Lucarelli.

"Chiusura immediata"? Si scatena la furia di Milly Carlucci: parole pesantissime

Qualche settimana fa la giornalista si era lasciata andare a uno sfogo, tra l’altro dopo che l’ultima edizione l’ha vista ancora più dl solito al centro delle polemiche: “Tutti mi domandate se tornerò o lascerò il programma. Però il punto è che non si possono prendere decisioni affrettate. La verità è che anche in passato mi è capitato di pensare ‘ok questa è la mia ultima volta’ e poi non è successo. Uno poi riflette, elabora e prende altre decisioni. Però sottolineo che la produzione mi ha confermata, questo è stato detto alla mia agente. Adesso sta a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo”.

Maria De Filippi scaricata? "Un pesantissimo addio": chi può lasciare Amici

Nel caso in cui la Lucarelli dovesse saltare, si avvierebbe una sorta di rinnovamento nel cast di Ballando con le stelle. Il tempo delle decisioni non è però ancora arrivato, dato che la Carlucci è attualmente impegnata con Il Cantante Mascherato.