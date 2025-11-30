Domenica In, Mara Venier punzecchia la D'Urso: "Pensa che io sia una cogl****"

"Condividete anche momenti fuori, perché ci sono i vostri video che pubblicate su Instagram...": Mara Venier lo stava dicendo alla sua ospite a Domenica In, Barbara D'Urso, quando quest'ultima ha cominciato a ridere. La conduttrice di Rai 1 si riferiva al rapporto che la D'Urso ha col suo partner di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca, anche lui ospite della trasmissione.

Notando la reazione dell'ex conduttrice Mediaset, la Venier non è riuscita a trattenersi e ha detto: "E ride... Io non riesco a intervistare Barbara, ragazzi...": E questa è la mia forza", ha replicato la D'Urso. Ma la Venier ha insistito: "Lei ride e pensa che con questa risatina io sia una cogl**** che non capisce quello che vuole dirmi". "Io ti amo", ha detto allora la D'Urso tra gli applausi del pubblico.

Un altro momento che non è passato inosservato è stato quando la D'Urso, parlando della sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha rivelato: "Mi ha convinto Milly a partecipare a Ballando, erano anni che provava a convincermi. Ho pensato che questo fosse l'anno più giusto perché volevo tornare ad avere un contatto con il pubblico". E quando la padrona di casa le ha chiesto se abbia mai pensato che forse sarebbe stato meglio non accettare, Barbara ha riso provando a cambiare discorso. Ma la replica della Venier è stata immediata: "Non mi fare come fai con la Lucarelli, perché con me non funziona proprio". "Era una gag come sai bene", ha replicato la D'Urso.