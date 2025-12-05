Ballando con le stelle, delirio per Fognini: cosa sta succedendo

Per capire meglio Fabio Fognini, il tennista campione dell’era pre-Sinner e, attualmente, uno dei concorrenti-ballerini-personaggi di Ballando con le stelle, bisognerebbe mettersi a sedere e ascoltare tutto quello che svelano Rafa Nadal, i parenti stretti, sua moglie Flavia Pennetta, gli amatissimi figli Federico, Farah e Fulvio e gli amici intimi. Di certo è un tipo vulcanico e singolare, iconoclasta e sincero, senza freni che ammette: «Firmerei per rinascere Sinner. Però l’averlo vissuto alla Fognini, Jannik un pensierino lo farebbe». Schietto, vero, impulsivo e simpatico come tutti coloro che non si nascondono dietro a maschere osi costruiscono finte identità, seguendo un percorso curioso Fabio Fognini è diventato uno dei concorrenti del talent-show ballerino di Milly Carlucci uno dei preferiti del pubblico da casa e anche dei social, a sentir quello che dicono e scrivono di lui. Soprattutto dopo la puntata di sabato scorso quando si è ritrovato di fronte Pascal Maria, un arbitro conosciuto anni addietro a Wimbledon e con il quale diede vita a un episodio cult.

TONICO

Ma andiamo con ordine e spieghiamo: dopo essersi ritirato dal tennis nel luglio scorso, quando giocò la sua ultima partita perdendo un infuocato match contro Carlitos Alcaraz, Fognini ha deciso di accettare le offerte della Carlucci e di mettersi in gioco come ballerino nello show del sabato sera. «Per la verità non ho deciso subito io, mi sono fatto convincere da Flavia che mi ha prima suggerito di partecipare, poi mi ha spinto e non sono riuscito a dire di no», ha raccontato Fognini. Ebbene, il fisico sportivo ancora tonico e la capacità di destreggiarsi bene nelle evoluzioni richieste ha convinto i giudici a farlo arrivare sino alla semifinale insieme a Giada Lini, la sua paziente compagna di ballo. Tuttavia sabato scorso si è trovato di fronte un po’ a sorpresa, a un nuovo giudice: Pascal Maria, appunto, l’ex arbitro con cui Fognini ebbe nel 2013 un acceso dibattito durante un primo turno di Wimbledon. Roba che fece epoca a tal punto da convincere Fabio a pubblicare quel siparietto divertente in un video sui suoi canali social. Sabato l’ex tennista è sceso in pista esibendosi in un improbabile ballo che non ha convinto affatto Pascal, seduto al tavolo della giuria di Ballando. Costui gli ha sventolato un cartello con un “1” che ha scatenato la reazione di Fognini, proprio come successe anni fa a Wimbledon: «nooo Pascal! Non è vero, non è vero!». Episodio che ha sottolineato non solo la veridicità dell’uomo Fognini ma anche la sua naturale simpatia. Si è immedesimato a tal punto nella parte la Fogna che è passato dal proscenio dei più celebri campi tennistici alle telecamere senza patirne: «Me la sto vivendo bene. Sono un allievo complicato, non vado a tempo con la musica. Sulla pista mi aiuta il contatto con Giada che mi guida con lo sguardo. So che ci sono concorrenti più bravi di me, ma credo di essere quello che è cresciuto di più»,m ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni.

Liberatosi delle fragilità che lo vessavano in campo («Ricordo attacchi di panico mentre giocavo. Non sono mai stato così male. La prima volta è successo al Roland Garros»), ha ammesso: «Mi sono pentito di certe cavolate fatte mentre giocavo». E si dichiara pronto per una seconda vita professionale in tv, come gli ha suggerito Guillermo Mariotto: «Lusingato, l’idea mi attrae», ha precisato Fabio. E attrae anche il pubblico che sta apprezzando il suo essere Fognini nel ballo e nel sorriso ritrovato. Senza racchetta, senza fascia in testa e senza parolacce. Solo con la sua simpatia.