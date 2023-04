Eros Ramazzotti, tam tam impazzito: "Diventa di nuovo papà"

12 aprile 2023 a

Una vera e propria bomba di gossip. Eros Ramazzotti, appena diventato nonno di Cesare, diventerà nuovamente papà. A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Diva e Donna che pubblica le prime foto del cantante insieme alla sua compagna Dalila Gelsomino in dolce attesa.



La relazione tra i due, ricordiamolo, è stata resa nota solo un mese fa. Ma a quanto pare i due starebbero insieme da circa un anno dopo una passione irresistibile scoppiata in Messico, dove viveva fino a qualche tempo fa proprio la Gelsomino. La scoperta della gravidanza della Gelsomino sarebbe avvenuta proprio mentre la figlia di Eros, Aurora Ramazzotti, attendeva il suo primogenito.