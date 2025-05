Otto e mezzo, Italo Bocchino stronca Massimo Giannini

«Certe notti somigliano a un vizio / Che tu non vuoi smettere, smettere mai / Certe notti fai un po’ di cagnara / Che sentano che non cambierai più», cantava Ligabue. Ora, scambiate «certe notti» con «certi pomeriggi», la «via Emilia» e certi bar emiliani con Montecitorio (l’aula, non la Buvette) e lasciate come punto fermo «la cagnara».

Ecco l’immagine precisa di quanto accaduto alla Camera un giorno e mezzo fa. «Guardando in tv questo question time si ha avuto l’impressione che questa opposizione ha costretto Giorgia Meloni a mettersi sulla difensiva. La presidente del Consiglio è stata efficace nelle sue risposte?», domanda Lilli Gruber in apertura di Otto e mezzo, su La7. Per Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, ovviamente no: «Si è trattato di un Meloni show, per alcuni versi è spettacolare per altri surreale. Ha dato il peggio e il meglio di sé». E vabbè. Per Italo Bocchino, anche lui ospite in studio, il punto però è un altro e riguarda Schlein e Conte.

La premier, premette, «ha dato tutte risposte condivisibili e utili al dibattito politico. L’opposizione è in grande difficoltà e utilizza il question-time perché ha il presidente del Consiglio presente per fare un po' di cagnara. L’immagine è quella di Magi che si veste da fantasma e viene cacciato a pedate dalla Camera». «Il leader di +Europa che protestava perché la Rai non si occupa dei referendum dell’8 e 9 giugno», puntualizza la padrona di casa interrompendolo.