Linea Notte, un'oasi felice: ecco le cifre

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Linea Notte)

Buona performance di Tg3 Linea Notte che tocca il 7.5% di share medio con punte del 10%. Un trend positivo confermato anche da recenti puntate come il 7 maggio, primo giorno di Conclave, col 7.7% medio o il 30 aprile, con i messaggi per i lavoratori sottopagati e la commemorazione a Milano di Sergio Ramelli, con l’8.7% medio. Ottimizzando il traino di Chi l’ha visto?, la scaletta mercoledì è partita dallo scontro alla Camera tra premier e opposizioni su sanità e riarmo per poi allargare lo sguardo al conflitto in Medio Oriente e all’incontro in Turchia tra Trump e Zelensky con l’incognita Putin.

Secondo studi di OmnicomMediaGroup Linea Notte è la rubrica del Tg3, insieme a Tg3 Mondo condotta da Maria Cuffaro, che più attinge da pubblici non tradizionalmente legati a Rai 3. Ilaria Capitani, alla guida da metà aprile, è in Rai dal 1991. Il futuro si preannuncia roseo visto che le elezioni amministrative, il referendum nonché un forte presidio sui temi esteri potrebbero aiutare a ritoccare ulteriormente le medie d’ascolto.