Fabio Fazio, dopo l'addio alla Rai l'attesa infinita in auto: "Non posso neanche chiamare"

Non sarà un "dramma", ma di sicuro ogni genitore con un figlio grandicello l'avrà vissuto come tale. E Fabio Fazio, sia pur con ironia, non sfugge alla regola. Fresco di addio alla Rai, con la chiusura di Che tempo che fa, il conduttore più amato dalla sinistra è in attesa di traslocare dopo l'estate a Discovery, sul Nove, insieme a Luciana Littizzetto e, pare, con un bel contrattino da 10 milioni di euro per 4 anni.

L'auto-nominatosi simbolo della "resistenza catodica" al governo Meloni, però, è alle prese anche con un altro tipo di attesa, ben più scomoda. Quella della figlia, adolescente, che ha partecipato alla classica festa di fine anno costringendo il celebre papà ad aspettarla in auto, semi-nascosto per non dare troppo nell'occhio.

Su Instagram è lo stesso Fazio a pubblicare la divertente confessione "in diretta". "Sono fermo in attesa che finisca la festa di fine anno della scuola per recuperare mia figlia e sono 35 minuti di attesa - ha spiegato al volante della sua auto, girando spesso lo sguardo un po' nervoso oltre il finestrino per vedere se, per caso, la figlia si degnasse di raggiungerlo -. La cosa è molto divertente perché ci sono dall'altra parte della strada altre macchine con padri e madri che aspettano e siamo tutti nella stessa situazione".

Ovviamente, aggiunge, "non possiamo chiamare perché è proibito oppure diamo l'idea di essere in ansia ma dobbiamo aspettare sorridenti. Niente, non esce nessuno, benissimo". Tra le decine di commenti divertiti, quelli di telespettatori che confessano di aver già superato a loro volta questo momento e che ora che i figli sono grandi, autonomi e soprattutto auto-muniti rimpiangono un po' quelle sensazioni.