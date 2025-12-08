Libero logo
lunedì 8 dicembre 2025
Jasmine Paolini, imbarazzo da Fazio: "Alcaraz o Sinner?"

L'ospitata prestigiosa di Jasmine Paolini e Sara Errani a Che tempo che fa, sul Canale Nove, rischia di trasformarsi in un clamoroso momento di imbarazzo per la migliore tennista italiana in circolazione. E la "colpa", se così si può dire, è nella domanda all'apparenza innocua di Fabio Fazio, assai prossima a una (involontaria?) provocazione.

Nel 2025 la 29enne di Castelnuovo di Garfagnana, dopo un 2024 sorprendente, ha confermato l'exploit piazzandosi stabilmente nella top 10 della classifica WTA, senza contare i successi in doppio con la stagionata Errani, compreso l'ennesimo in Billie Jean King Cup, l'equivalente femminile della Coppa Davis.

Fresca di esperienza da tedofora come testimonial per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che prenderanno il via tra poche settimane, Jas arriva in studio da Fazio e deve subito rispondere a una domanda piuttosto scomoda, da addetti ai lavori: chi è il migliore tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

"Mi fa impazzire quando Jannik colpisce forte la palla - risponde la Paolini dopo qualche istante di esitazione -, è una sensazione che mi piace sperimentare anche in prima persona. Ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a bocca aperta. Tutti e due sono dei giocatori incredibili, ma Jannik è Jannik". Insomma, viva l'Italia. Infine, un pensiero per il futuro con l'annuncio di un nuovo staff, dopo l'addio del suo storico coach Renzo Furlan: il suo primo allenatore sarà Danilo Pizzorno, "mentre Sara Errani sarà l’allenatrice che avrà il compito di guidarmi dal punto di vista tattico. Lei su questo è bravissima". Una stima maturata negli ultimi anni trascorsi insieme, perché con una botta di onestà da antologia la più giovane ammette: "Se guardavo in tv le partite di Sara? Devo essere sincera e ti rispondo di no". Non solo: "Non mi ricordo nessuna partita in particolare di Sara in questo momento. In compenso ricordo di più i successi della Schiavone, tipo quello al Roland Garros".

