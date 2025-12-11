Luciana Littizzetto, la furia del sindaco di Nardò: "Tutta Rolex e caviale. E ci sfotte..."

Luciana Littizzetto nel mirino del sindaco di Nardò. A scatenare l'ira di Giuseppe Mellone è stata la consueta letterina della comica a Che Tempo Che Fa. Nella sua missiva Littizzetto si rivolgeva direttamente ai fuorisede che, in vista del Natale, si trovano a dover affrontare prezzi alle stelle per tornare a casa. "Tornare a casa per Natale è sempre più difficile - è stato il ragionamento della comica torinese - perché i prezzi dei biglietti di treni e aerei raddoppiano o triplicano per le Feste. Conviene quasi andare a Vladivostok con la Transiberiana e poi prendere un volo low cost da lì".

E ancora: "Perché in Italia c’è il diritto allo studio, ma non c’è il diritto di tornare a casa senza fare il giro del globo. Tu meriti rispetto. Meriti un Paese che non ti costringa a cambiare tre aerei per un abbraccio. Perché tu sei un pezzo bello dell’Italia che resiste, dell’Italia che si muove, studia, lavora, fatica, ma anche di quella che non si dimentica mai da dove viene".