Achille Lauro "fulminato" da Fedez: clamoroso sul palco, cosa mostra il video

Non sono mancate le polemiche a margine di Love Mi, il concerto ideato da Fedez e che ha riempito Piazza Duomo a Milano per scopi benefici. Ha però fatto abbastanza scalpore che Achille Lauro sia salito sul palco a cantare in playback e senza neanche nasconderlo più di tanto: anzi, ha fatto in modo che tutti se ne accorgessero, sia in presenza che attraverso lo schermo del televisore.

Invitato a cantare la hit “Mille”, Achille Lauro si è “guadagnato” uno sguardo fulminante da parte di Fedez: che qualcosa sia successo anche tra loro due? Non stupirebbe, considerando che ormai il marito di Chiara Ferragni è noto a tutti per l’innata capacità di deteriorare qualsiasi rapporto di amicizia, prima ancora che professionale. I commenti sulla vicenda si sprecano sui social: “Achille Lauro che nemmeno ci prova a nascondere il playback”, “io sono troppo curiosa di scoprire cosa sia successo pure tra questi due”.

Quella legata al cantante non è stata l’unica polemica della serata. Tanti fan di Angelina si sono lamentati con la regia dell’evento: mentre l’artista uscita da Amici si esibiva per la prima volta davanti a così tanta gente le telecamere non hanno fatto altro che inquadrare Chiara Ferragni. “C’è un po’ di esibizione di Angelina in questa inquadratura della Ferragni”, hanno ironizzato sui social.