Chiara Ferragni, due sole parole: bordata contro Fedez?

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé. In viaggio a Napoli per il compleanno di una coppia di amici, l'influencer è stata più volte pizzicata in strada. Come dimostrano i video diffusi sui social. Uno in particolare attira l'attenzione degli utenti del web. Qui la si vede in compagnia di un venditore ambulante. L'uomo non può fare a meno di tirare in ballo l’ex marito: "Fedez, dove sei? Chiara è qui", per poi far scoppiare a ridere la stessa Chiara chiamandola Ferragna. E in molti hanno subito interpretato questo filmato come una frecciatina al rapper.

Ma non finisce qui. A costringerla a parlare direttamente di lui, è stato un altro video. Nel filmato l'imprenditrice digitale canticchia Manchild, il nuovo singolo di Sabrina Carpenter. Il ritornello? "Bambinone, perché vieni sempre da me? Perché non lasci stare una donna innocente?". Eppure a riguardo Ferragni è stata chiara: non ci sono riferimenti.