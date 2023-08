Alessandro Gassmann bombarda Gualtieri e Pd: "Non è offensivo?"

23 agosto 2023 a

Brutte notizie per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Pd: anche il salotto buono del mondo dello spettacolo capitolino, tradizionalmente di sinistra (salvo pochissime e fino a qualche mese fa bistrattata eccezione) si sta ribellando al malgoverno della città.

"Caro sindaco, mi sono rivolto spesso alla sua giunta per mettere attenzione sul degrado di Roma - scrive su Twitter Alessandro Gassmann, celebre attore figlio del mito Vittorio Gassman -. Lei capisce che ora, con la città in queste condizioni, postare video di una decina di lavoratori dell'Ama che tagliano l'erba sia offensivo per chi la città la abita?". L'hasthag #OgniGiornoPerRoma è lo slogan utilizzato dall'amministrazione dem per fare per raccontare l'impegno della giunta per la pulizia della città. Pura, sfaccia propaganda, secondo molti. Tra questi, anche una collega di Gassmann, Anna Foglietta, che qualche giorno fa ha pubblicato sui social un video del Parco della Resistenza invaso dai rifiuti.

Il governo Pd di Roma, anziché riflettere sul fatto che qualcosa potrebbe non funzionare alla perfezione, sui social fa polemica con gli attori. "Caro Alessandro Gassman lo scorso maggio, interrompendo il trend di costante miglioramento che nel primo trimestre del 2023 aveva portato l'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale (Acos) a valutare la pulizia di Roma come la migliore da quando nel 2017 è iniziato il monitoraggio, è scoppiata una gravissima crisi legata alla manutenzione dei mezzi #Ama - sottolinea su Facebook Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale -. Questo ci ha nuovamente fatto precipitare in una situazione di emergenza. Per superarla, il 14 luglio, il Sindaco Roberto Gualtieri ha nominato un nuovo direttore di Ama, Alessandro Filippi, che si è subito messo al lavoro per affrontare la situazione. Il 4 agosto successivo il nuovo Dg ha presentato insieme a me e al Sindaco un piano per uscire dall'emergenza che prevede, oltre alla normalizzazione delle attività ordinarie di raccolta con il graduale ritorno alla disponibilità di un numero adeguato di mezzi, una serie di azioni per rafforzare la qualità del servizio complessivo di pulizia e decoro garantito ai cittadini: il piano per intervenire nelle aree vicine a 950 scuole prima della riapertura, il piano integrativo per la pulizia delle vie consolari e della viabilità principale e il piano di raccolta straordinaria delle foglie. Ritengo giusto e, anzi, doveroso che il Sindaco informi la città dello stato di avanzamento di questi piani di intervento, che rappresentano uno sforzo importante e supplementare in termini di personale e di mezzi. Credo anche che sia giusto incoraggiare l'impegno di Ama e dei suoi lavoratori per ripristinare una condizione adeguata di decoro, almeno quanto è pienamente legittimo criticare e pretendere il massimo da chi amministra la città. Noi ce la stiamo mettendo tutta e siamo convinti che con i nuovi impianti che stiamo realizzando, a partire dal termovalorizzatore, e con la trasformazione di Ama in un'azienda davvero efficiente e in grado di garantire una pulizia adeguata e capillare in tutti i quartieri, questo obiettivo può essere raggiunto".

"Rispetto, infine, al giudizio sul grande progetto di pedonalizzazione e realizzazione del sottovia a piazza Pia - conclude l'assessore - va infine precisato che alcune valutazioni anche dei giorni scorsi, si basano su dei rendering necessari a far capire il passaggio da una piazza attraversata da 3mila macchine l'ora ad una arredata e percorribile a piedi che unisce definitivamente gli spazi anche verdi di Castel Sant'Angelo a via della Conciliazione. Nello specifico verranno piantati in quell'area quasi 200 nuovi alberi. Caro Alessandro, voglio rassicurarti, Roma ce la farà e potrà lasciarsi definitivamente alle spalle una lunga stagione di incuria e di degrado".