Vittorio Feltri: "Ecco perché a Capodanno vado a letto alle 21:30"

01 gennaio 2024 a

a

a

La notte di Capodanno è alle spalle. In tanti hanno festeggiato magari a casa o in qualche locale gustandosi il cenone di San Silvestro. L'ansia per organizzare la serata delle serate ormai è alle spalle. In queste settimane che hanno preceduto il Capodanno qualcuno si è fatto prendere dalla frenesia spiazzato da quella domanda che in tanti amiamo fare: "Cosa fai per Capodanno?".

Una lezione in questo senso arriva da Vittorio Feltri. Il direttore editoriale de ilGiornale non ama festeggiare il Capodanno e così un suo video pubblicato sul profilo Tik Tok de L'Aria che Tira è diventato virale. In sostanza Feltri parla delle sue usanze per Capodanno e confessa tutta la sua repulsione nei confronti dei festeggiamenti di San Silvestro. E così la clip di Feltri in stile grinch del Capodanno è tornata ad essere virale sul web. "Come sta?", gli chiede il conduttore de l'Aria che tira, David Parenzo.

"Per il momento sono quasi vivo", dice il fondatore di Libero. "So che ti stai preparando per il cenone di Capodanno", aggiunge Parenzo. "Non me ne frega nulla del cenone, andrò a letto alle 21.30 come sempre. Detesto queste festività così noiose", viva la sincerità. E c'è da scommettere che in parecchi la pensano come Feltri. Infatti sul web impazzano i meme e i reels di chi passa il Capodanno a casa sul divano con tisanina e copertina...