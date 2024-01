Elodie, "riposo forzato". Non solo influenza, cos'ha la cantante: concerto annullato

01 gennaio 2024 a

Elodie non sta bene. Per questo è stata costretta ad annullare il concerto in programma questa sera a Teramo. A comunicare la notizia è stata lei stessa nelle sue storie Instagram, dove ha scritto: "Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l'anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi".

Ieri sera, invece, l'artista ed ex allieva di Amici si è esibita con i suoi successi in piazza Politeama a Palermo, salutando così il nuovo anno insieme ai suoi fan. Un evento che ha soddisfatto il Comune di Palermo. L’assessore Maurizio Carta ha dichiarato: "Sono felice che ieri sera le persone venute ad assistere al concerto di Capodanno siano state bene e abbiano potuto godere della musica in un sereno clima di festa. Il sistema di sicurezza predisposto dalla prefettura e dalla questura e attuato dalle forze dell’ordine, dal Comune di Palermo, dall’organizzazione e dai volontari è stato perfetto. Ma soprattutto sono stati meravigliosi le migliaia di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini e persino qualche cagnolino che hanno assistito con rispetto e che ci hanno donato la loro emozione al momento del brindisi".