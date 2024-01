Affari Tuoi, ira social sulla Lotteria Italia: "Colpa di Accorsi, tutto marcio"

07 gennaio 2024 a

Come ogni anno ad Affari Tuoi fiato sospeso per la Lotteria Italia. I cinque superpremi estratti durante l'ultima puntata andata in onda il 6 gennaio hanno incollato davanti allo schermo milioni di telespettatori. Vanno a Milano i 5 milioni di euro del primo premio della Lotteria Italia. Il tagliando vincente è stato venduto in un bar Valdagno di via delle Forze Armate, 212. Il biglietto serie F 306831 abbinato al pacco di Iva Zanicchi è stato svelato alla fine delle puntata di Affari Tuoi - Lotteria Italia. Secondo premio a Campagna in provincia di Salerno. Terzo premio ad Albuzzano (Pavia). E ancora quarto e quinto premio a Roncadelle (Brescia) e Montescudo Monte Colombo (Rimini). Ma la puntata di Affari Tuoi è stata scandita dal quiz di Amedeus che ha permesso l'abbinamento dei biglietti vincenti.

Concorrenti per una sera diversi vip tra cui Stefano Accorsi o Benedetta Porcaroli che hanno risposto ad alcune domande di cultura generale per indirizzare la fortuna verso i biglietti vincenti. Ma come sempre c'è chi sui social fa polemica dopo l'estrazione: "Ma chi ha messo i bussolotti nei pacchi? Quando hanno estratto i numeri? Lotteria Italia è tutto marcio", scrive un utente. "Il signore che ha vinto sto milione sarà sicuramente contento, ma ne poteva vince due se quel fulminato de Accorsi non avesse detto Piemonte...modalità d’assegnazione ridicola", scrive un altro utente riferendosi a una delle risposte dell'attore.

E ancora: "Cioè più che fare l'estrazione qua stanno facendo lo show, facendolo passare per sorteggio, errore di comunicazione come la Ferragni? Ah già direte che era la sorte o era già sorteggiato da ADM". "Trovo ridicolo che a scegliere chi vince 5 milioni di euro sia chi risponde alle domande", scrive un altro utente. Insomma la formula del quiz che determina l'abbinamento dei biglietti a quanto pare sui social ha fatto parecchio discutere,