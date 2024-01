Tgr Lazio, tosse e voce strozzata: la giornalista non riesce a parlare

20 gennaio 2024 a

Un attacco di tosse ha reso difficile il lavoro di Maria Teresa Laudando durante i titoli di testa nel corso del Tg regionale del Lazio. Non è chiaro cosa sia successo, ma sembra proprio che qualcosa le sia andato di traverso. Se all'inizio la giornalista ha provato comunque a leggere e andare avanti, seppur con voce strozzata e qualche difficoltà, alla fine si è vista costretta a cedere alla tosse. A un certo punto, infatti, come si nota in uno spezzone del tg diventato virale sui social, si vedono solo le immagini senza alcuna voce in sottofondo. Se non appunto forti colpi di tosse.

Non è la prima volta che i conduttori di tg si trovano in situazioni difficili. Uno dei casi più recenti riguarda la gaffe commessa dalla giornalista della Bbc, Maryam Moshiri, che ha mostrato il dito medio all'inizio del Tg pensando di non essere in onda. Poi, però, ha cercato di ricomporsi e leggere le notizie del giorno, come se nulla fosse accaduto. Poco dopo sono arrivate le sue scuse su X: “Ciao a tutti, ieri poco prima dello scoccare dell'ora stavo scherzando un po' con i colleghi. Fingevo di fare il conto alla rovescia. Quando siamo arrivati ​​a 1 ho mostrato il dito per scherzo e non mi ero resa conto che questo momento sarebbe stato ripreso dalla telecamera. Era uno scherzo privato con la squadra e mi dispiace tanto che sia andato in onda! Non era mia intenzione che ciò accadesse e mi scuso se ho offeso o turbato qualcuno. Era uno scherzo stupido pensato per un piccolo numero di miei compagni".