Chiara Ferragni abbracciata a un militare della Gdf: la foto dal Carnevale di Venezia

05 febbraio 2024 a

a

a

Chiara Ferragni è diventata il simbolo di questo carnevale 2024. E da Venezia arriva una foto che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web. Una ragazza indossa il brand Chiara Ferragni scimiottando l'influencer ed è abbracciata a un ragazzo che invece indossa la divisa della Guardia di Finanza. Un gioco scherzoso per riassumere in uno scatto ironico il difficile momento che sta passando la Ferragni dopo le varie inchieste che l'hanno coinvolta. Inutile dirlo, lo scatto ha fatto il giro dei social.

E così proprio sui social le battute sono state senza freni: "Manca il pandoro", "andate a comprare un uovo di Pasqua", sono alcune delle più divertenti che girano sui social. Intanto Chiara Ferragni è passata all'attacco e ora minaccia anche, attraverso la sua società, tutte le aziende che dopo la Pigna hanno intenzione di ritirare o rescindere i contratti in essere con l'influencer.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi? La foto che scatena il sospetto

E a questo punto bisogna ricordare proprio la nota de La Fenice, la società a cui fanno riferimento i marchi dell'influencer, inviata proprio alla Pigna: "L'illegittimità della decisione di Pigna è stata aggravata dalla scelta dell'azienda di comunicare al pubblico, prima ancora che a Fenice, la cessazione del rapporto di partnership - prosegue la nota -; una scelta evidentemente strumentale e contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. In questo contesto, Fenice si riserva di agire nelle sedi più opportune a tutela dei propri interessi". E ancora: "Inoltre - conclude il comunicato stampa - Fenice ritiene strumentale il riferimento al codice etico anche in considerazione di una dichiarazione resa ai media in data 23 dicembre 2023 dall'amministratore delegato di Pigna, che aveva definito la collaborazione "proficua e soddisfacente". Un vero e proprio avvertimento e una velata dichiarazione di guerra.