John Travolta "spacca" Amadeus e Fiorello? Attenzione alle loro parole

"Nessun tranello a John Travolta, sapeva tutto quello che sarebbe successo": Amadeus lo ha detto in conferenza stampa a proposito delle polemiche sul ballo del Qua Qua fatto fare ieri all'attore americano fuori dall'Ariston. A chi ha accusato lui e Fiorello di aver ridicolizzato Travolta, il conduttore e direttore artistico ha risposto: "Stiamo creando un caso che non c'è". E ancora: "Io mi sono divertito tantissimo e da quello che vedo sui social è piaciuto a molti, è diventato un meme".

Secondo Amadeus, "tutto questo dramma su Travolta sta succedendo perché sta andando tutto bene e allora ci si chiede: dove possiamo trovare la stron**ta su cui polemizzare? Ma parliamo di Allevi, del cast di Mare Fuori, delle cose belle...". Diverse, invece, le parole di Fiorello. "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia", ha detto a Viva Rai 2 subito dopo la seconda serata del festival, in diretta dall'Aristonello, il glass allestito all'esterno dell'Ariston.

"Sapeva tutto. Espressione inadeguata": Amadeus, doppia cannonata su John Travolta

Lo showman siciliano, poi, insieme ad Alessia Marcuzzi, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, e a tutta la banda di Viva Rai 2 ha fatto dell'ironia anche sul secondo allarme bomba al Festival, proponendo di ''metterci d'accordo per il terzo… E, comunque, se l'allarme ci fosse stato poco prima del ballo del Qua Qua sarebbe stata una cosa buona e utile''.