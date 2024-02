Striscia, lo sfogo di Fiorello contro John Travolta: "Non è in grado di intendere e di volere"

09 febbraio 2024 a

"Non ti puoi presentare con un Tapiro solo! Ce ne vorrebbero almeno tre!". Fiorello rilancia mentre riceve dalle mani di Valerio Staffelli il Tapiro d’oro di Striscia La Notizia per aver coinvolto John Travolta nel Ballo del qua qua in diretta nazionale al Festival di Sanremo. "È la gag più terrificante della televisione italiana", ha ammesso Fiore. "L’abbiamo fatta grossa" ha aggiunto consapevole della imbarazzante performance durante la seconda serata del festival della canzone italiana.

Fiorello però ci tiene a puntualizzare davanti alle telecamere di Striscia la notizia: "Ma secondo voi, lui non era d’accordo? Travolta non è capace di intendere e di volere?". E racconta: "Gli abbiamo proposto: 'Destrutturiamo la tua figura di personaggio iconico'. Lui ha detto ok e poi quando è arrivato lì aveva sta faccia. Praticamente il tranello l’ha fatto lui a noi".

"Lo slogan solo un caso": Travolta e la pubblicità occulta alle scarpe? Interviene Amadeus

E infatti durante la terza serata del Festival in collegamento con l'Ariston dall’Aristonello di Sanremo Fiorello si è sfogato: "Ama ci stanno insultando tutti. Se avessimo scippato due anziani fuori dalla posta ci avrebbero insultati di meno. Lo scippo", ha aggiunto Fiore, "è meno grave del ballo del qua qua; è arrivata una denuncia dall’Api, associazione papere italiane, dicono che è la cosa peggiore successa alle papere dopo la caccia", ha concluso ironizzando sul famigerato balletto. Per Fiorello è il 27esimo Tapiro ricevuto in carriera. Me-ri-ta-tis-si-mo.