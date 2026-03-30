La Pennicanza, siluro di Fiorello: "Perché Selvaggia Lucarelli non si sposa più"

La Settimana Santa de "La Pennicanza", lo show radiofonico di Fiorello e Biggio in onda su Rai Radio2, si apre con l'ironia dello showman sulle fiction tv: "La sesta stagione di Imma Tataranni non si farà. Conosco la Scalera, è una che se dice no… è no! Ma la Rai non molla l'osso, pur di mandare avanti la serie la farà diventare 'Immo Tataranno'. Il protagonista? Ovviamente Stefano De Martino, l'uomo del momento! Le riprese iniziano l'anno prossimo e sarà un investigatore che cammina col pacco dell'Umbria per scovare i colpevoli…".

La cronaca vira poi sull'arte: "Rubati dei quadri di valore: un Renoir, un Cézanne e un Matisse, ma non hanno preso un Monet… e me lo lasci lì? Poi Monet mi ci rimane male… per rubarli ci hanno messo 3 minuti, 1 minuto a quadro… per il Monet ci voleva un quarto d'ora, evidentemente. Ora chiedono il riscatto… ti mandano foto del quadro con il giornale davanti. La minaccia? Un pennarello vicino… se non pagate il riscatto noi ci scriviamo sopra 'viva la gnocca'! Ma il problema non è quello, è perché è una frase sessista, dovrebbero scrivere 'viva entrambi i sessi'...". E ancora: "Sono 5mila i preti sposati, solo in Italia: vogliono dire messa, solo che alla fine dicono 'andiamo e moltiplichiamoci'! Secondo il mio parere, sarebbero i preti migliori, con una famiglia conoscerebbero davvero i problemi e si guarderebbero bene dal fare certe cose… anche perché il prete che vuole fare cose ha la moglie che lo controlla".