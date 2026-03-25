La Pennicanza, Fiorello umilia Elly Schlein: "Perché si è scusata coi suoi elettori"

Anche a La Pennicanza, il programma di intrattenimento radiofonico in onda su Rai Radio 2 si è tornati a parlare della vittoria del "No" al referendum sulla giustizia. E come sempre Fiorello lo ha fatto aggiungendo il suo immancabile tocco ironico. Soprattutto contro la segretaria del Pd Elly Schlein. "Giorgia Meloni si è scusata con i suoi elettori per la sconfitta. Elly Schlein si è scusata con i suoi elettori per la vittoria. Non è abituata", ha detto lo showman siciliano. Subito dopo si è lasciato andare a un'altra piccola stoccata: "Quest’anno verrà assegnato il David di Donatello anche al miglior ‘no’ del referendum". E a una imitazione della presidente del Consiglio: "Rispettiamo la decisione degli italiani, andiamo avanti. Masini me l’aveva detto, con Fedez non si vince…”.

Infine anche un ricordo di Gino Paoli, scomparso ieri, martedì 24 marzo. Lo showman siciliano ha cantato "Una lunga storia d’amore”, uno dei brani più iconici di un repertorio che ha segnato intere generazioni. Lo showman ha voluto ricordare Paoli con parole semplici ma piene di sentimento: “Viene a mancare un artista che ha scritto pagine e pagine della storia della canzone italiana, evviva Gino Paoli!”. Poi il saluto affettuoso: “Quanto ci hai fatto cantare!”.