Domenica In, Loredana Bertè scoppia a piangere sul palco

11 febbraio 2024 a

a

a

Le lacrime incontrollabili di Loredana Bertè, ospite di Domenica In a poche ore dalla finale del Festival di Sanremo, fanno crollare anche l'amica Mara Venier. La cantante e la conduttrice si abbracciano, si sorreggono, si consolano. L'interprete di Pazza, arrivata settima all'Ariston, ha ricevuto il premio della critica intitolato a Mia Martini, sua sorella.

Loredana, ricevendo il premio in sala stampa, ha riconosciuto con emozione: "Questo premio mi è sempre sembrato irraggiungibile. Quasi una ferita nel cuore. Ancora non riesco a crederci: Mimì l'abbiamo portato a casa!". Parole ripetute anche a Domenica In, dove non sono mancati gli slanci ironici. "Sei la vincitrice morale di questo Festival", le dicono tutti i presenti sul palco, in coro. Replica fulminante: "Sì ma essere sempre la vincitrice morale è una rottura di pal***e".

"Per anni mi hanno detto che ero pazza?": Loredana Bertè, la risposta definitiva

Quindi, fuori dai tempi, rivela: "Arrivare seconda o terza non me ne frega molto, veramente. Prima volevo arrivare perché volevo andare in Svezia all'Eurofestival e rompere le scatole al Re Gustavo di Svezia che mi ha rotto le scatole per sei anni e al mio ex marito Bjorn Borg. Quello volevo fare, prendermi una rivincita, ma non ci sono riuscita". Ovazione dell'intero teatro.

"Ecco chi avrebbe vinto davvero a Sanremo": classifica ribaltata, un caso all'Ariston

Quindi la Bertè, dopo essersi esibita ancora nel brano di Sanremo, si scoglie in lacrime pensando alla sorella Mimì. E dal pubblico si alza un coro commovente. "Sei bellissima! Sei bellissima!". Standing ovation.