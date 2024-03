Otto e Mezzo, Cacciari dà una lezione alla sinistra: "Scoperta l'acqua calda"

06 marzo 2024 a

a

a

Massimo Cacciari interviene sullo scandalo dossieraggio a Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber su La7. Il professore cerca di minimizzare lo scandalo: "Si tratta di hackeraggio. Io non starei lì a farla tanta lunga. Anche gli uffici devono aggiornare i sistemi di sicurezza". Insomma per Cacciari non c'è nulla di allarmante in un dossieraggio costante che ha colpito in gran parte esponenti di centrodestra.

Poi lo stesso Cacciari ha parlato delle polemiche sulla polizia da parte della sinistra per gli scontri di Pisa. E così tra le righe dà una lezione ai prgressisti: "Abbiamo scoperto l'acqua calda. Quando la sinistra era al governo di fatto si sono verificati episodi simili. Quindi ripeto, abbiamo scoperto l'acqua calda". Insomma Cacciari prova a spegnere lo sbraitare della sinistra su quanto accaduto nelle ultime settimane. Come è noto i progressisti hanno tentato addirittura di mettere l'uno contro l'altro il Colle e palazzo Chigi. Un baccano che ha dato la prva di come la sinistra voglia sfruttare ogni spigolatura della cronaca per dare una spallata al governo. Una spallata a vuoto. Infine Cacciari si avventura in un pronostico velenoso per le Regionali e le Europee: "Ho visto che tutti i leader del centrodestra sono andati in Abruzzo. Dopo la Sardegna è un errore". Ma il miracolo non si può ripetere due volte. In Sardegna la Todde ha vinto per una manciata di voti. Piccolo dettaglio che Cacciari dimentica.