Affari Tuoi, il compagno di Harley sbotta per il pacco 17: "No, perché?!"

23 aprile 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi qualcosa va nel verso sbagliato. Nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 22 aprile, Harley sbaglia parecchie mosse e fa innervosire il suo compagno. La concorrente di fatto riesce a tenere botta per buona parte della partita. Via i pacchi blu, sembra poter gestire bene i rossi. Poi però accade l'impensabile.

All'ultimo giro, quando in gioco ci sono solo tre pacchi di cui due rossi da 20.000 e da 200.000, ecco che la concorrente accetta il cambio. Via il numero 4 per prendere il 17. Ma non finisce qui. Subito dopo altro cambio, via il 17 per prendere il 3. E davanti a questo flipper di cambi il compagno sbotta: "No, perchè?!". E in effetti aveva ragione. Infatti nel pacco numero 17, quello della data del loro matrimonio (i due si poseranno a breve) c'erano proprio i 200.000 euro. E così in studio cala il gelo.

Il silenzio e anche Amadeus resta senza parole. Da questo momento in poi la partita diventa un calvario con Amadeus che chiede alla coppia di valutare l'opzione Regione Fortunata. L'offerta viene respinta e rimandata al mittente. E così si gioca fino alla fine con Harley che apre l'ultimo pacco e porta a casa 20.000 euro. Poca roba se paragonata ai 200.000 evaporati per un cambio scellerato.