Affari Tuoi, scoppia il caso: "Se vinco ti porto in Cina", "Insulti davanti a tutti"

"Grazie Amadeus che ricordi a tutti gli spettatori che sono thailandese. Su ciò che mi ha detto la signora no comment". Una figuraccia, ai limiti del razzismo, quella andata in onda su Rai Uno durante Affari Tuoi, il game show condotto da Amadeus sulla rete ammiraglia della tv pubblica. A scrivere quelle parole è stato Thanat Pagliani, regista thailandese spesso presente fra il pubblico della trasmissione.

Durante la puntata che ha visto Anna tornare a casa con una vincita di appena 5 euro, la concorrente della Basilicata ha avuto uno scambio di battute con il regista. Da lì, la battuta infelice: "Se vinco 30mila euro ti porto in Cina". Amadeus, molto imbarazzato, ha cercato subito di correggere il tiro con il suo solito sorriso: "Ma come in Cina? È tailandese..." Ma la gaffe è stata ripresa da Pagliani anche dopo la puntata: "In questa signora vedo tanta ignoranza e tanto razzismo. Non fa certo piacere ricevere insulti razzisti sulla Rai davanti a milioni di spettatori" ha scritto sul suo profilo Instagram.

Sul web è montata la polemica attorno alle parole di Anna che, durante lo show, si è mostrata poco simpatica a più riprese. "Sinceramente sono contenta che abbiano vinto solo 5 euro. Non solo per l’uscita razzista, ma per l’atteggiamento che hanno avuto durante la puntata. Pure alla fine, sbattendo il pacco in quel modo, così incaz*ate. Due cafone" ha scritto un utente su X. "Ma neanche un minimo di educazione alla fine. Hanno sbattuto quel pacco ed hanno girato le spalle. Anche Ama c’è rimasto" gli ha fatto eco un altro.