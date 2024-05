Affari Tuoi, la frase di Anna che nessuno ha sentito: "Nicola, ascolta...", poi il disastro

30 maggio 2024 a

Nicola e Anna sono i protagonisti della puntata di Affari Tuoi di mercoledì 29 maggio. Di fatto la partita disputata dai due concorrenti campani non ha precedenti. Il motivo? Hanno accettato un'offerta da 20.000 quando in gioco c'erano ancora tre pacchi rossi, tra cui quello da 300.000 euro. Insomma, non proprio un capolavoro.

La partita comincia con i pacchi blu che volano via rapidamente, poi tutto si impantana e così restano sul campo tre pacchi rossi da 10.000, 20.000 e 300.000 euro. Dall'altro lato 3 pacchi blu ancora da aprire. Nicola, forse impaurito o voglioso di portare a casa comunque un assegno, accetta i 20.000 offerti dal dottore tra i mugugni del pubblico e l'incredulità di Amadeus.

Ma quando apre il suo pacco, il numero 7, ecco la scoperta (e la sciagura): all'interno ci sono i 300.000 euro. E la moglie, Anna, poco prima dell'apertura del pacco sussurra: "Nicola ascolta, sono lì, li abbiamo noi...". Una frase che gela il marito. E quando ormai tutto è compiuto, il volto di Nicola, ma soprattutto quello di Anna sono glaciali. Il dottore ha anche umiliato il concorrente offrendo più di 100.000 euro dopo aver chiuso la trattativa per i 20.000 mostrando a Nicola cosa gli avrebbe dato se fosse rimasto in gioco fino alla fine. E su X fioccano i commenti contro Nicola.