PiazzaPulita, la sceneggiata di Serra contro Meloni: "Ho un regalo, il salottino radical chic"

Un siparietto che farà parecchio discutere. Protagonista: Michele Serra. Nell'ultima puntata di Piazza Pulita andata in onda giovedì 30 maggio, l'editorialista di Repubblica porta in studio un cuscino rosso su cui sono montate in miniatura due poltrone e un divano: "Ecco, ho portato un regalo per te - afferma rivolgendosi al conduttore Corrado Formigli - questo è il salotto radical chic".

Il tutto in risposta al video di Giorgia Meloni inviato a La7 qualche giorno fa in cui il premier ha messo nel mirino proprio i radical chic di sinistra. Serra non ha digerito il colpo e così risponde: "Ecco questo salottino qui è potentissimo, la maggioranza di governo alle ultime elezioni ha raccolto 12 milioni di voti mentre le opposizioni 13 milioni. Un milione in più.

Ecco, ciò vuol dire che con questo salottino si può influenzare il voto. I radical chic sono subdoli e quando votano si travestono da operai, da impiegati, da tutto e vanno a votare". Poi prima di congedarsi, sempre Serra, afferma: "Corrado questo salottino puoi portarlo a casa. Potrai decidere le elezioni, usalo". Insomma una scenetta triste quella dell'editorialista di Repubblica che mette solo in mostra la rosicata progressista per i risultati raggiunti dal governo.