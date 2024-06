Pier Silvio Berlusconi sulla De Filippi: "Ha ricevuto un'offerta importante ma resta"

05 giugno 2024 a

a

a

"Maria è unica nel panorama della tv. È vero che Discovery ha fatto un’offerta decisamente importante, ma lei ha deciso di stare con noi. E lo considero un pezzo importantissimo di Mediaset": l'ad dell'azienda di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, lo ha detto in conferenza stampa a proposito di Maria De Filippi. Anche se poi ha aggiunto: "Nella vita mai dire mai, ma il rapporto che c’è con Maria, che ringrazio, è un rapporto veramente solido. Professionalmente e umanamente".

Berlusconi si è detto soddisfatto anche di un altro volto di Mediaset, Bianca Berlinguer, alla conduzione di due programmi su Rete 4, Prima di domani in fascia pre-serale e E' sempre cartabianca in prima serata il martedì. "Di Bianca - ha detto l’ad - non solo siamo soddisfatti. Ma per lei vediamo nuovi prodotti e appuntamenti su Mediaset".

"Pentito per Barbara d'Urso?":la risposta chiara di Pier Silvio Berlusconi

Non bene, invece, l'ultima edizione dell'Isola dei famosi condotta da Vladimir Luxuria. "Il lavoro fatto non mi soddisfa - ha rivelato Pier Silvio -. Ci sono state delle cadute di stile". In ogni caso, ha poi ribadito di voler continuare a "difendere la mia linea del rispetto. Non c’è un nuova linea editoriale per i reality. E la parola trash non solo non mi piace. Ma non mi appartiene". E ancora: "La nuova linea editoriale si traduce nello scegliere i concorrenti non per fare casino, ma che abbiano delle storie, e non scegliere influencer che solo per avere visibilità farebbero qualsiasi cosa".