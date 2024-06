Antonello Venditti stronca Annalisa: "Bravissima cantante ma..."

19 giugno 2024 a

Quando Antonello Venditti ieri sera 18 giugno ha chiesto se tra il pubblico che assiste al suo concerto alle Terme di Caracalla vi fossero ragazzi e ragazze che oggi dovranno affrontare la prima delle prove degli esami di maturità, in tantissimi sugli spalti hanno alzato la mano, come fossero in un'aula scolastica alla domanda del docente. Un numero che ha impressionato l'artista, che con il suo tour celebra il quarantesimo anniversario dell'album "Cuore" e quindi del brano "Notte prima degli esami".

Venditti ha risposto con un "grazie di essere venuti, avete fatto questo sacrificio. E spero non dobbiate fare nella vita il sacrificio di rinunciare alla libertà, alla possibilità di dire no, la cosa più difficile. Spero che questi pini di Roma che sino qui da tempo vi accompagnino ancora". Quindi, al termine dell'esecuzione del celebre brano, "in bocca al lupo".

L'amicizia è "il primo vero sentimento: non ha confini, sesso, divisione politica, economica. L'amore è un'amicizia imperfetta", ha detto il cantante nel backstage. "Amore uguale amicizia imperfetta perché - a detta dell'artista - "in qualche caso è egoismo estremo, crea fratture, violenza, mentre è molto raro che l'amicizia crei violenza, anzi la smorza". Nell'amore c’è "un'idea di possesso, che non è solo narcisista. E invece non ho mai saputo di qualcuno che uccide 'per amicizia'...". E allora quale è la linea di confine?, la domanda del cronista. Risposta: "È il sesso, è un sì o un no...".

Venditti apprezza poi la musica di oggi, ma attenzione: "Questi giovani sono bravi: io so fa' quello che fanno loro, ma loro non sanno fa' quello che faccio io. A differenza nostra, loro sono trafitti dalla scadenza, hanno paura di essere dimenticati. E prendi Annalisa: è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango. Interpreti fantastiche e poi c'è qualcuno che decide il suono per tutti".