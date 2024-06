RTL 102.5 fa ballare l'Italia a Napoli con ‘70-‘80-‘90 all'ora. Attesa per Gigi D'Alessio

19 giugno 2024 a

Balla Napoli. Balla l’Italia intera. Ballano e cantano grandi e piccoli. Così Rtl102.5 fa divertire tutto il Paese in diretta da Napoli con uno show pazzesco: sul palco sale La rappresentate di lista e poi arriva il dj Massimo Alberti con un mixato che è una vera chicca per tutti. Alberti rispolvera tutti i più grandi successi, arrivando fino agli amatissimi anni Novanta.

Sul palco, in diretta nazionale, ci sono anche Edoardo Donnamaria, Diego Zappone e tutto il cast di artisti napoletani (veri talenti) presentati da Gianni Simioli. Cresce l’attesa per Gigi D’Alessio, che sarà sul palco sabato sera. Intanto, la regina - sua maestà la pizza - mette tutti d’accordo. E il Ministro del Turismo Daniela Santanché a Protagonisti su Rtl102.5 con Fredella- Simioli dal

truck dice: “Evviva il pizza-turismo di Napoli. Modello da imitare. Evviva la pizza, non potrei farne a meno anche se sono sempre a dieta”.