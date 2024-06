Zucchero e Salmo, l'overdose che piace: tour e radio, cosa sta succedendo

Leonardo Iannacci 24 giugno 2024 a

a

a

Zucchero va allo stadio, anzi “agli stadi” visto che ieri sera Adelmo Fornaciari ha portato al debutto italiano il suo “Overdose d’amore Tour” a Udine, poi transiterà al Dall’Ara di Bologna (giovedì 27), a Messina (30), a Pescara (2 luglio) per chiudere il 4 a San Siro.

Zucchero è reduce da un’esaltante giro di concerti negli Usa che ha toccato il Madison Square Garden di New York. Come intro a queste esibizioni negli stadi italiani che daranno allo show del bluesman emiliano un’aria festosa da grande arena nazional-popolare, è appena uscita la versione 2024 di Overdose d’amore, la hit di Zucchero rivisitata in chiave personale da Salmo. Brano che conferma il frutto del rapporto consolidato tra i due artisti negli ultimi anni, caratterizzato da una profonda stima reciproca. «Salmo è un fenomeno – ha detto Zucchero – Non solo per l’artista che è, ma come persona: intelligente, veloce, schietto, verace, ironico e grande comunicatore. Mi riconosco in lui, in quello che scrive e pensa e gli sono grato per i tributi che mi ha dedicato, prima con Diavolo in Me ed ora con Overdose (D’Amore).

Animati dal grande desiderio di divertirsi e di realizzare qualcosa insieme ancora una volta, dopo aver condiviso più volte il palco, Salmo e Zucchero hanno unito le loro energie e il loro estro creativo dando vita a una nuova versione di Overdose (D’Amore) che rappresenta la perfetta fusione dei loro stili unici e delle loro personalità artistiche. E della loro amicizia: «Abbiamo fatto Capodanno insieme a Olbia e sono stati giorni bellissimi in amicizia, trovo che siamo molto affini, in studio e nella vita, e chissà quali altri progetti potremmo costruire. Sono molto felice di questa collaborazione con un artista che stimo e con il quale ho avuto fin da subito un feeling artistico e umano», ha raccontato Salmo. «Overdose (D’Amore) è un brano che ascolto tanto e questa nuova versione è nata in modo naturale, da un incontro casuale che poi ci ha portati in studio a lavorare insieme. Mai come in questo momento c’è bisogno di un’Overdose d’Amore per tutto quanto il mondo»”.

Il tour 2024 di Zucchero che tocca gli stadi italiani dopo le date americane, aveva debuttato lo scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra con tre show di grande successo ed era proseguito in tutto il mondo essendo il bluesman emiliano tra i pochi artisti italiani ad avere un respiro di carattere internazionale. Lo testimoniano i 114 concerti con oltre 1 milione di spettatori negli ultimi 2 anni.