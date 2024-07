Il divertimento dell'estate '24? Inizia presto, all'ora del tramonto

04 luglio 2024 a

La notte? Non fa più tendenza. Anche i party più scatenati, a Ibiza, spesso iniziano alle 18, così come i festival e molti degli appuntamenti di divertimento da non perdere in giro per il mondo.

L'Italia non fa eccezione. Una carrellata sulle serate e sui tramonti più amati dagli italiani d'ogni età non può che partire dal Papeete Beach di Milano Marittima. I suoi beach party, da oltre vent'anni, fanno scatenare, con un certo stile, tutta la Riviera Romagnola e non solo. Il segreto di questo spazio è semplice: massima cura di ogni dettaglio, a partire ovviamente dal servizio e della musica. In console ci sono professionisti come Giga, stimato da colleghi e appassionati e Mitch B., che oltre a interpretare spesso dj set già al mattino, rappresenta il Papeete anche in tour... e spesso porta il suo sound eclettico fino ad Ibiza, dove è guest spesso al Dunes, oppure alla Terrazza Aperol di Milano. Con professionisti così, l'atmosfera non può che essere elettrica, anche a VillaPapeete, il giardino musicale di MiMA, che apre il sabato & prefestivi. Quando? Non certo solo di notte. Ogni serata inizia con uno scatenato dinner show, in cui si mangia bene e si beve meglio.

Il programma è diverso, perché ogni spazio ha la sua anima, al Frontemare di Rimini. E' un ristorante con musica aperto tutto l'anno che spesso ospita la musica di top dj come Gianni Morri o format di riferimento. Qui si mangia bene, si beve meglio e si balla, ovviamente fino a tarda notte... ma fin dall'aperitivo, senza aspettare le ore piccole.

Interpreta poi con stile molti dei beach club di riferimento del Bel Paese Lady-J, il tour che supporta le dj di domani ed in particolare le giovani e talentuose Dizzy, Gloria Fregonese, Ika Faccioli e Nikita Voguel. La manifestazione, dopo tappe in tutta Italia, si chiude il 29 luglio a Riccione, con la giuria al completo (Alex Neri, Tommy Vee, Albi Scotti e Georgia Mos). La vincitrice rappresenterà Lady-J all'Ibiza Global Festival, ma ciò che conta davvero è che la scena italiana è sempre più femminile... e supportata anche dalle star del pop come i Negramaro, che in particolare si sono esibiti con Ika Faccioli e Georgia Mos a Genova.

Scendiamo da Riccione verso Sud ed eccoci nel mitico Salento. La Praja Gallipoli, probabilmente la discoteca estiva italiana più importante, a luglio '24 propone ben 29 party. E' quindi aperta 7 notti su 7, per un pubblico giovane e non solo, proponendo nel corso del mese artisti di livello assoluto come Gué, Tony Effe, Gabry Ponte, Anna, Rose Villain, Ilario Alicante. La stagione del top club gestito da Musicaeparole culmina poi il 15 agosto con il dj set del mitico Bob Sinclar... ma pure qui, nel caldo Salento, le notti iniziano sempre di sera, già alle 18. Dove? Al Kabana, a Baia Verde, L’après beach della Praja, a due passi dalla splendida Baia Verde.

Scendiamo ancora ed arriviamo fino a Santa Flavia (Palermo), dove prende vita The Beach Luxury Club, hot spot dedicato a chi ama la lussuosa vita da spiaggia, dal mattino alla notte e soprattutto di sera... Il bello è che qui il lusso è accessibile, dedicato a chiunque se lo scelga. Dallo spritz allo Champagne passando per i dinner show, c'è tutto. Nato in Italia e cresciuto a Sharm, The Beach è una creatura del viareggino Manuel Dallori, che ormai l'ha portato in mezzo mondo, presto anche a Tulum in Messico, dove ha già aperto una filiale di un altro suo brand: Cava, un'evoluzione della trattoria italiana, chiaramente con un certo stile. Dallori da quest'estate ha poi aperto due nuovi The Beach: il primo, a Forte dei Marmi è in realà una bella collaborazione con uno spazio già esistente, Greg on the Beach, mentre a Marina di Scarlino (Grosseto) ha preso possesso della piscina e di altri spazi deluxe.

Chiudiamo la nostra non esaustiva carrellata con spazi cittadini, perché le sere d'estate ci si diverte ovunque, non certo solo a mare. Al Flò di Firenze, vivace fin dall'ora dell'aperitivo, sui colli del bellissimo Piazzale Michelangelo, hanno residenza gli artisti di Circo Nero Italia, collettivo di talenti coordinato da Duccio Cantini. Con le loro performance regalano emozioni, mescolando l'alto e il basso del divertimento. Spostandosi più a Nord, capitale del divertimento serale è forse Bergamo, in cui DV Connection due appuntamenti: Sunset on Hills, ogni mercoledì a Scanzorosciate regala pic-nic con musica scatenata alla Tenuta Celinate. Il venerdì invece l’appuntamento è al Castello degli Angeli di Carobbio (BG), per Barbariccia Dream, un dinner show a bordopiscina tutto da vivere.