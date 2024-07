Maria Rita Viaggi, la sorella: "Stavi lottando con tanto con coraggio"

Roberto Tortora 05 luglio 2024 a

La Rai ha appena perso uno dei suoi volti “storici” e più noti del Novecento italiano, una delle “signorine buonasera” più amate, cioè Maria Rita Viaggi, scomparsa a 69 anni a Grosseto, in seguito ad un malore. Con lei c’era il marito, ma vani sono stati i tentativi del 118 di rianimarla. In tanti hanno avuto reazioni di sincero cordoglio per questa scomparsa, in molti ricordano la sua gentilezza nell’entrare nelle case degli italiani e i familiari sono ovviamente addolorati per una perdita così grande. Tra questi, la sorella Elisabetta, che ha dedicato a Maria Rita un post molto toccante e di grande amore.

Questa la lettera di Elisabetta Viaggi, affiancata da alcune immagini che ritraggono la “signorina buonasera” in tv, intenta ad annunciare i palinsesti: "Carissima Mariarita, non ci voglio ancora credere, ci hai lasciati, ma qui resta il tuo grande cuore che continuerà a vivere intorno a me e a nostro fratello Carlo Andrea (Antonio). La tua vita ci ha riempiti di tanta allegria e abbiamo vissuto insieme tante belle storie, da Grosseto a Roma e a Capri e infine a Grosseto. Negli ultimi anni stavi lottando tanto e con coraggio fino alla fine… Spero che ora sarai felice nel Cielo insieme a mamma e a papà e al tuo gatto. Domattina ti raggiungeremo a Grosseto dove riposerai con loro. Ciao Rita".

La Viaggi aveva studiato giurisprudenza da giovane, senza però ultimare il percorso, poi danza classica, recitazione e dizione. Da autodidatta, imparò a suonare chitarra e pianoforte, insomma una donna poliedrica. Il 3 gennaio 2004 prese parte con altre sue ex colleghe al Gran Galà per i 50 anni della Tv italiana, condotto da Pippo Baudo. La donna si trovava in casa con il marito al momento del malore che l’ha colta e in seguito al quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il prossimo 12 Novembre avrebbe compiuto 70 anni, i funerali si terranno sabato 6 Luglio alle ore 11:00 presso il Duomo di Grosseto in Piazza Dante.