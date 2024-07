Del Debbio al posto di Bianca Berlinguer: cambia tutto su Rete 4

17 luglio 2024 a

Cambio di programma a Mediaset nei palinsesti della prossima stagione: Paolo Del Debbio prenderà il posto di Bianca Berlinguer nella fascia dell'access prime time di Rete 4, fino a poche settimane fa occupata da Prima di domani. Del Debbio, già conduttore di Dritto e rovescio in prima serata, si dovrà dunque preparare al raddoppio.

"Non è assolutamente una bocciatura" per la Berlinguer, tiene a precisare Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, durante la serata con la stampa a Cologno Monzese. "Vorrei ricordare che tempo fa l'access di Rete 4 era stato fatto dal Del Debbio, poi abbiamo cambiato ed è stato fatto da Mario Giordano, poi da Barbara Palombelli, in seguito da Nicola Porro e poi da Berlinguer. Non sono bocciature, cambiamo", ha evidenziato Pier Silvio sottolineando dunque la strategia del turnover di volti, temi e toni della conduzione in una fascia sempre più decisiva per determinare il risultato della serata e del vero e proprio "prime time".

"È una grandissima ricchezza il fatto che Berlinguer abbia tenuto quel livello di ascolto nella fascia più complicata su Rete 4, avendo una storia lontana rispetto a quella di molti programmi di Rete 4 - ha aggiunto non a caso l'ad Mediaset - E' un risultato ottimo e ha allargato la nostra offerta. E' una cosa apprezzata e sottolineata dai nostri clienti pubblicitari".

"Quella dell'access prime time è una sfida improba, stiamo lavorando su vari progetti e siamo sicuri che Rete4 terrà alti gli ascolti in quella fascia", ha continuato l'ad Mediaset ricordando come "su Rete 4 abbiamo fatto un bel lavoro trasformando una rete di telenovela in una rete accesa tutti i giorni con tanti professionisti che ci permettono di fare gioco di squadra". Da Italia 1 torna su Rete 4 Freedom di Roberto Giacobbo: "Sarà un programma rivisitato e avrà 9 puntate in autunno e 9 in primavera. In questo modo Rete 4 completa il suo percorso con 7 serate di produzione su 7".

La conferma di quanto azienda e rete puntino sull'ex "Zarina" di Rai 3 è data dal fatto che alla prima serata del martedì, la giornalista aggiungerà anche quella della domenica. "Il format sarà sempre E' sempre CartaBianca, ma sarà concentrato più sulle inchieste", è stato anticipato alla presentazione dei palinsesti. Non ci sono altri progetti immediati per Bianca Berlinguer, che "per adesso deve concentrarsi sulla sfida della domenica. Da gennaio ci saranno altre possibilità", ha detto Pier Silvio.