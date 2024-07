Maneskin, finisce male? Tam-tam su Damiano e Victoria e angoscia tra i fan

19 luglio 2024 a

a

a

C'eravamo tanti amati è il titolo dell'iconico film diretto da Ettore Scola e interpretato dal grande Vittorio Gassman nel 1974. Un nome che potrebbe rivelarsi perfetto, mezzo secolo dopo, per la storia dei Maneskin, la rock band che dalle strade di Roma ha scalato le vette del successo esibendosi nelle più grandi arene e nei più prestigiosi stadi del mondo. Eppure, sembrano lontane quelle copertine patinate in cui i 4 musicisti apparivano sempre uniti e affiatatissimi.

I fan, come scrive il Tempo, sono infatti preoccupati. Ma cosa è successo? La band in questo momento è impegnata in una tornèe europea e sui social appiano sorridenti e felici, ma sembra esserci qualcosa che non va...In particolare, a destare preoccupazione nei fan è il front man della band, Damiano David che da quando si è lasciato con l'attivista Giorgia Soleri e si è trasferito in California con la sua nuova ragazza Dove Cameron sembra essere sparito dai radar. L'ultimo post dell'artista risale al 25 giugno quando si è mostrato come testimonial della nota marca d’abbigliamento Diesel.

"Perché no?": Damiano David spiazza tutti, Maneskin addio?

D'altronde, nel corso di una vecchia intervista, Damiano non aveva escluso la possibilità di dedicarsi a una carriera da solista. "Perché no. Penso che potrebbe essere una cosa molto positiva, da un lato, ma anche una scelta autodistruttiva". Per l'artista "la cosa più importante è come ti accordi con la band perché è la band a cui devo tutto quello che ho ora. E se mai dovessi intraprendere una carriera solista dovrò sempre ricordarmi che è grazie a loro".

Della stessa opinione era parsa anche Victoria De Angelis che nel corso di questi mesi si è lanciata anche nel mondo delle serate techno come deejay. E poi ci sono Ethan Torchio e Thomas Raggi che avevano assicurato ai fan che con Damiano "siamo affiatatissimi e sia chiaro, tutti e quattro abbiamo voglia di portare avanti progetti personali ma questo non ha nulla a che fare con la band che sta benissimo", aveva dichiarato il chitarrista che aveva poi aggiunto: "Stiamo pensando alle canzoni nuove per il prossimo anno. Victoria fa le sue serate come deejay techno e si diverte un sacco. Anzi, quando posso vado ad ascoltarla perché è bravissima. Sul disco di Damiano non mi sento di dire nulla più di quanto non sia stato detto perché quello che farà, se lo farà, certamente non andrà in conflitto con i Maneskin".