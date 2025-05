Sinner-Alcaraz, il match fa impazzire tutti: chi spunta sugli spalti

La finale degli Internazionali di Roma tra l'azzurro Jannik Sinner, numero uno al mondo, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del ranking, è uno degli eventi più attesi e più seguiti di sempre. In molti non hanno voluto perderselo, decidendo di goderselo dal vivo. Tra questi ci sono molti personaggi del mondo dello spettacolo ma anche della politica. Mentre era in corso il match, per esempio, si è vista sugli spalti Victoria De Angelis, la batterista dei Maneskin, insieme alla fidanzata e al chitarrista della band, Thomas Raggi. Ma anche l'attore Raoul Bova, oltre all'ex bandiera romanista Daniele De Rossi.

Seduto una fila sopra di lei, in tribuna autorità, ecco invece l'ex premier e attuale leader di Italia Viva Matteo Renzi, grande appassionato di tennis, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, oltre al presidente della Camera Lorenzo Fontana, al senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito, il deputato e presidente della Federnuoto Paolo Barelli e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Presenti oltre al presidente della Fitp Angelo Binaghi anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e quello di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.