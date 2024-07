Giuliano Amato, il fuorionda a Sky: "Mademoiselle, quando stacchi?", la Pancheri in imbarazzo

Il video del giorno, della settimana, del mese, forse dell'anno. E ovviamente virale. Giuliano Amato, 86 anni brillantemente portati, è ospite di Giovanna Pancheri a Start, la trasmissione di approfondimento di Sky Tg24 del mattino. L'ospite è di quelli prestigiosi: un curriculum sterminato che parte dalla Prima repubblica, con i socialisti, e passa dalla Seconda con il Pd: ministro del Tesoro, per le riforme istituzionali, dell'Interno, presidente del Consiglio, giudice della Corte Costituzionale e presidente della Consulta. Ci mancherebbe solo il Quirinale, ma in fondo, mai dire mai.

Intervistato su temi di peso, dalla finanza all'Europa, dalla politica interna a quella internazionale, si arriva così al momento della pubblicità e Amato si rilassa. Troppo. "Ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo", annuncia al pubblico la Pancheri. Credendo terminata la trasmissione, Amato fa la battuta: "Ok Mademoiselle, quando stacchi?". "Siamo ancora in onda...", balbetta la Pancheri provando a frenare l'ex premier con l'indice. Passano secondi di silenzio raggelante. La giornalista si guarda intorno, aspettando un cenno dalla regia che non arriva. "Siamo ancora in onda?", domanda ancora Amato, imperturbabile.

La Pancheri si ricompone mostrando la solita professionalità: "Adesso glielo dico, appena c'è la pubblicità. Comunque venerdì... ultima puntata, lo diciamo anche ai telespettatori". Commentatori ovviamente impazziti sui social.

Former PM Giuliano Amato plays 'seducer' with SKYTG24 journalist Giovanna Pancheri: 'Mademoiselle, when is your shift over? She, a little embarrassed, replies: "We are still on air..."



