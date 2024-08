Iva Zanicchi, "in questo momento di dolore...": le prime parole dopo la morte del compagno

10 agosto 2024 a

a

a

"Come avrete saputo il mio caro Pippi è salito in cielo": Iva Zanicchi rompe il silenzio dopo la morte del compagno Fausto Pinna, che si è spento all'età di 74 anni dopo una lunga malattia. Due anni fa, nel 2022, il noto produttore musicale aveva scoperto di avere un tumore ai polmoni e l'anno scorso Iva aveva deciso di sospendere concerti e impegni televisivi proprio per dedicarsi totalmente a lui.

"Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno dimostrato la loro vicinanza - ha aggiunto la cantante nel post su Instagram -. In questo momento di dolore le vostre parole di affetto mi sono di grande conforto. Grazie, grazie, grazie. Vi voglio bene". A corredo una foto che la ritrae, felice e sorridente, insieme a Pinna. Questi sono giorni molto difficili per la cantante, che fortunatamente è circondata dall'amore e dall'affetto di fan e amici del mondo dello spettacolo.

La malattia e le 90 sigarette al giorno, Fausto Pinna: quel racconto straziante di Iva Zanicchi

Sono tanti, infatti, i messaggi di conforto sotto al post della Zanicchi. "Ti vogliamo bene", le ha scritto per esempio Simona Ventura. Lucia Bramieri, invece, ha commentato: "Cara Iva in questo momento di grande dolore non ci sono parole... Solo un grande abbraccio se pur virtuale ed una preghiera. Il tempo ti donerà conforto e consolazione perché il tuo amato Fausto sarà sempre vicino a te". Serena Bortone, Elisa Isoardi e Samuel Peron le hanno lasciato dei cuori. Mentre Al Bano ha scritto: Carissima IVA…diceva un saggio: la vita ti dà la vita ti toglie, tu sai bene cos’è la vita e come affrontarla!! Ti sarò sempre vicino!!! Un grande abbraccio".