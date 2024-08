Fernanda Lessa, volto tumefatto e sfigurato: "Doveva essere solo una passeggiata...", la foto-choc

19 agosto 2024 a

Si è presa un brutto spavento la modella brasiliana Fernanda Lessa che ai suoi follower si è mostrata con il volto completamente tumefatto. La donna ha spiegato quanto accaduto attraverso un post su Instagram.

"Doveva essere solo una passeggiata con i miei due cani al parco. Invece sono caduta dal sesto gradino con la faccia per terra". Fernanda Lessa ora si dice "grata al cielo per non aver rotto zigomi, il naso, i denti. Nessun danno serio alla testa". La top model fortunatamente se l'è cavata con "quattro punti alle sopracciglia. Non sono ancora al 100% ma quasi", confida l'ex gieffina.

Sono tantissimi i fan che si sono preoccupati per la donna e che hanno voluto farle sentire la propria vicinanza. "Mi dispiace davvero tanto. Ti abbraccio, torna più forte di prima", scrive un utente. "Buona guarigione", le augura un altro seguace. "Mi dispiace, vederti così fa male, riposati e un abbraccio", è il messaggio di un altro fan. E c'è anche chi pensa al salvataggio divino: "Qualcuno ti ha protetto, forza e coraggio". La passeggiata con il suo amico a quattro zampe si è trasformata in un vero e proprio incubo per la showgirl che dovrà attendere ancora qualche tempo prima di tornare in forma.