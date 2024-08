Sid Wilson, dramma nel mondo del rock: "Ustionato su tutto il corpo"

26 agosto 2024 a

Dramma nel mondo del rock e grande preoccupazione per i fan degli Slipknot, gruppo americano tra i più famosi del metal alternativo degli ultimi 25 anni. Sid Wilson, dj e membro della band di Des Moines (Iowa) e capitanato dal cantante Corey Taylor, è rimasto gravemente ferito in un rogo scatenato mentre stava bruciando sterpaglie.

Il musicista è stato ricoverato per ustioni su tutto il corpo e ha raccontato la tragedia sfiorata sulla propria pagina Instagram, spiegando l'accaduto in una serie di video.

"Sta molto meglio ora", ha raccontato sua moglie Kelly Osbourne. "Questo è il motivo per cui non si dovrebbero appiccare roghi. Lui ha letteralmente preso fuoco, gli è esploso tutto addosso", le parole della donna.

"Mi sono preso un'esplosione in faccia. Sto bene... starò bene, ma ho ustioni serie sul viso e sulle braccia", ha invece confessato Wilson, mostrando le ferite di guance, labbra e avambracci. "Ha ancora molto dolore ma va molto, molto, meglio", ha quindi aggiunto la moglie in un altro video. Il grave incidente non impedirà a Wilson di partecipare al Festival Rocklahoma, come da programma, con Slipknot che si esibiranno il prossimo 1 settembre.