Eva Herzigova, panico a Venezia: "Trasparente", red carpet a luci rosse

31 agosto 2024 a

Bellissima, selvaggia e statuaria. Si è presentata come un'amazzone l'ex super modella Eva Herzigova all'81esima edizione della Mostra del cinema. 51 anni, capelli lunghi e un corpo da far invidia a molte, la top model alla premier di Maria ha lasciato fotografi e presenti a bocca aperta.

La modella sul tappetto rosso sembrava una dea e nonostante l'outfit particolarmente audace ha mantenuto la sua innata eleganza. Eva Herzigova per l'occasione ha indossato una tutina aderente con fantasia animalier. La jumpsuit ha valorizzato le lunghissime gambe della modella per cui il tempo sembra essersi fermato a quando sfilava sulle passerelle più importanti del mondo.

Qualche anno da allora è passato, ma non il suo incredibile fascino da eterna femme fatale. Insomma, non ha avuto bisogno di partecipare a nessuna pellicola per diventare una delle protagoniste di questa edizione. Lucio Ocria, stylist milanese del salone di bellezza Glow, al Corriere della Sera ha commentato la decisione dell'attrice di lasciare i capelli mossi come "una scelta moderna e audace presentarsi su un red carpet o un palcoscenico con una piega messy, effetto mare, che rompe tutti gli schemi". E questo perché il red carpet solitamente "esige look costruiti e precisi, presentarsi con dei capelli effetto acqua e sale è dirompente e si può farlo soprattutto nell'età di Eva e Michelle: a 50 ma anche a 60 anni si può osare, perché si è ancora giovani ma con una consapevolezza di sé stesse forte".