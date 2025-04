Propaganda Live, Diego Bianchi provoca Meloni: occhio alla birra

Altra provocazione durante Propaganda Live. Nella serata del 25 aprile non manca la frecciata al governo sulla "sobrietà" chiesta ai cortei in occasione dell'anniversario della liberazione d'Italia e nel rispetto di Papa Francesco . E così, durante una puntata speciale trasmessa in diretta dalla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, il conduttore Diego Bianchi ha voluto salutare chi non è riuscito a entrare nel teatro ed è dunque rimasto fuori.

Anche Maurizio Landini, in attesa del corteo, non aveva mancato di criticare l'esecutivo: "Il 25 aprile non è che si deve bere, non è che beviamo e quindi dobbiamo essere sobri. È una giornata di mobilitazione e di lotta per affermare i valori della democrazia nel nostro Paese e ricordare bene tutti che senza la sconfitta del nazismo e del fascismo, quindi senza la lotta di resistenza, senza la scelta di chi antifascista si è schierato, noi oggi non avremmo la democrazia e la libertà". Finita qui? Niente affatto: "Dall'altra parte siamo in un periodo in Italia e nel mondo in cui c'è una crisi evidente della democrazia e mai come adesso la democrazia va praticata e per praticarla occorre assumere con molta forza la battaglia contro le diseguaglianze e per affermare i valori sanciti nella nostra Costituzione".