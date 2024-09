Maria Rosaria Boccia, ecco perché ha dato buca alla Berlinguer

11 settembre 2024 a

È la paladina della democrazia: almeno al mattino si presenta così, su Instagram. Poi la sera, dopo aver annunciato per tutto il giorno l’ospitata a “È sempre Cartabianca”, su Rete 4 – ospite di Bianca Berlinguer – “Lady Pompei” non si presenta. O meglio, nello studio ci arriva, ma all’ultimo ha un ripensamento: «Maria Rosaria Boccia», annuncia la conduttrice in apertura di programma, «ci ha chiesto di spostare l’intervista alla prossima settimana, vi terremo aggiornati sulla sua partecipazione nel corso della puntata». Un trucco per aumentare gli ascolti o davvero l’imprenditrice campana non se la sente più? Gira una voce che trova conferme: Boccia vuole domande concordate, mentre Mediaset non è d’accordo. (...)



