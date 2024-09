Paola Marella, l'ultimo inno alla vita davanti al mare: "Tra poco tutto tornerà frenetico"

23 settembre 2024 a

a

a

Paola Marella ha lasciato senza parole i suoi fan, il mondo dello spettacolo, della tv e dell'architettura. La sua morte è stata troppo prematura, la sua battaglia contro il male è stata estenuante e durissima.

Ma lei, donna gentilissima, dai modi d'altri tempi, con un sorriso, nel suo ultimo video postato sui social ha voluto lasciare un ricordo semplice: la vita va vissuta ogni giorno, anche quando la morte ci sfida in una partita a scacchi.

Ma in queste ore di grande dolore sui social un suo post di qualche tempo fa è diventato virale. Un post che racconta la vera Paola che si gode la vita davanti a uno splendido tramonto al mare. Ecco cosa aveva scritto solo il 27 agosto scorso su Instagram: "I tramonti sono da sempre uno dei miei momenti preferiti della giornata, in particolare poi se sono qui, davanti al mio adorato mare. Più ho la fortuna di vederne più ne vorrei. Al di là dei colori spettacolari del sole in quell’ora, dei giochi magici che crea specchiandosi nell’acqua, il tramonto ci regala la possibilità di prenderci un momento per ammirare la sua bellezza e per pensare. Un’altra estate sta finendo, è quasi una citazione, e tra pochi giorni tutto tornerà ai ritmi frenetici della vita di città. Forse è proprio per questo che è così magico e unico il momento del tramonto, ci regala un po’ di lentezza, ci fa apprezzare ogni incredibile istante per ricordarci che sta per arrivare un nuovo giorno, che ci saranno nuove possibilità e nuovi inizi. Quindi buon martedì a tutti, noi assaporiamo questi ultimi giorni di mare prima di tornare a Milano". L'ultimo inno alla vita.