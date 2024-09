Laura Pausini, "la riconoscete?": la foto che fa impazzire il web

30 settembre 2024 a

a

a

Una "irriconoscibile" Laura Pausini, una foto "in odore di Photoshop", secondo Dagospia, che ha regalato una pioggia di commenti assai velenosi, tra l'ironico e il malizioso. La colpa della slavina social, se così si può dire, è di Giuseppe Candela, firma di punta del gossip televisivo italiano.

Su Twitter, il giornalista condivide una foto della popstar romagnola con il capello biondo e i lineamenti decisamente patinati: "Chi è?", domanda sibillino, dando la stura a una raffica di battutine e battutacce. La stessa autrice di La solitudine, Strani amori, Io canto e Un'emergenza d'amore, forse la più grande diva italiana nel mondo (in America Latina è una autentica potenza in termini di vendite e di popolarità). C'è chi, gelidamente, risponde "Giacomo Urtis", riferendosi al chirurgo estetico dei vip famoso anche per la sua svolta sessuale e i look femminili orgogliosamente ostentati sulle sue pagine. Altri si legano alla più stretta attualità politica e replicano "Maria Rosaria Boccia", l'imprenditrice di Pompei che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, e che da un mese abbondante è protagonista del cicaleccio romano (e di Instagram).

Laura Pausini, svolta (sexy) a 50 anni: come si ripresenta, irriconoscibile | Guarda

Non è solo la lunga chioma bionda a incorniciare il viso della simpatica Laura, sono anche i lineamenti per certi versi "innaturali" che fanno sospettare riguardo a un ritocchino in fase di editing fotografico. In ogni caso, la "nuova" Pausini è in rampa di lancio: lo scorso 27 settembre è uscito il suo nuovo singolo Ciao, che fin dal nome si propone come un netto cambio di direzione a livello emotivo e personale.

Dietro al brano c'è un foltissimo stuolo di collaboratori d'eccezione: la star inglese Sam Smith, e poi Fraser T Smith, il marito della Pausini Paolo Carta, il collega Antonio Dimartino e Anice. "Ciao parla della capacità di lasciare andare con serenità le persone che sono state al nostro fianco fino a ora, cosa non semplice. Almeno per me", aveva scritto la cantante su Instagram. Il riferimento era a una sua ex collaboratrice, con cui ha rotto tempo fa. "Normalmente quando finisce una storia (d'amore, d'amicizia o di lavoro) è più facile discutere, trovare una colpa, cancellare l'altro. Questa volta no. Si può imparare a lasciar andare e vivere ognuno la propria vita rispettandosi, sbattendo la pace in faccia alla guerra".