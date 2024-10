Bianca Balti, vistosa cicatrice dopo l'operazione: "La foto più coraggiosa"

04 ottobre 2024 a

Bianca Balti, che ha fatto sapere ai suoi follower di avere un cancro ovarico, nelle scorse ore ha mostrato sui social la foto della cicatrice dopo l'operazione cui è stata sottoposta per la rimozione del tumore. "Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò - ha sottolineato la modella -. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco. La vita accade, dalle una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita".

La Balti ha pubblicato una carrellata di foto scrivendo a corredo: "Silver linings, part 1". A colpire i suoi fan, però, è stata un'immagine in particolare, quella in cui la top model mostra il suo addome con una lunghissima e vistosa cicatrice. Segno dell'intervento che ha subito. Nelle sue storie Instagram la modella ha spiegato che comincerà il ciclo di chemioterapia il prossimo 14 ottobre e che non vede l'ora di iniziare le cure perché così potrà concluderle prima. Quella da lei usata nel post, invece, "Silver linings", è un'espressione inglese con cui si indica il lato positivo delle cose.

Tanti gli apprezzamenti dei fan al post e soprattutto alla positività di Bianca Balti. "La foto più coraggiosa che abbia mai visto sui social", ha commentato qualcuno. Qualcun altro: "Sei una forza della natura, siamo tutti con te". Tra i volti noti del mondo dello spettacolo c'è Francesca Fagnani, che l'aveva intervistata a Belve e che ha commentato con un cuore rosso.