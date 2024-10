Autunno '24: il divertimento del presente e del futuro brilla, con Fuzzy, Circus, #Costez, Mitch B.

06 ottobre 2024 a

a

a

La lunga stagione del divertimento al coperto, quella che parte tra fine settembre e l'inizio di ottobre '24 e si chiude al Nord solo a giugno 2025, è iniziata con successo. Ovviamente, per per gli operatori più seri e solidi. La situazione non è facile, visto che gli under 35 sono sempre di meno e non hanno tanto denaro per divertirsi. Ma gli esempi virtuosi, a cui ispirarsi o semplicemente da vivere, non mancano. Perché divertirsi è importante.

Funzionano le sinergie, ad esempio quelle che danno vita al gruppo Circus - MOLO - River che fa divertire Brescia e Cremona tutto l'anno. Guidato da Antonio Gregori, dopo la chiusura del MOLO, che è una grande disco estiva, si concentra su Circus e River. Lo storico club bresciano con 26 anni di storia, quest'anno sarà aperto ben tre sere a settimana, dal giovedì al sabato, con party scatenati come Panorama, Rehab, Friday Fiesta e Crush. River risponde con un sabato notte tutto da vivere. Il pubblico è molto vario, dai party per chi ha più di 14 anni, a serate over 25 / 30enni.

Piacciono sempre di più gli show live, quando li interpretano veri professionisti. Ad esempio, più l'arte dei performer di Circo Nero Italia: è un mix di bellezza, meraviglia e riflessione. Li rende straordinari. Sono ballerini, attori, effetti speciali, mangiafuoco e artisti di ogni genere, spettacolari e coinvolgenti. I loro spettacoli non si limitano alle feste, ma si allargano anche a eventi diurni e cene spettacolo.

Restando in ambito dinner show, questo tipo di proposta è in crescita costante. Sembra facile far mangiare bene e far divertire, dall'ora dell'aperitivo a tarda notte, ma non è così. Ecco perché fin dal 2002 Cenando & Ballando fa cantare e divertire tavolate di amici, ovvero ha successo da prima che il termine 'dinner show' fosse inventato. Il merito è soprattutto di Icio, vocalist e intrattenitore e di Cucky, mago del mixer e delle canzoni. Il risultato è una festa da non perdere, chic e sempre divertente.

Funziona davvero anche il gruppo dei locali guidato da Paolo e Francesco Battaglia, tra Franciacorta e Bergamo. Hotel Costez, a Cazzago (BS), è un dj bar appena rinnvato in cui l'ingresso è sempre piacevolmente libero, mentre #Costez è una grande disco accanto all'A4 in cui gli show ed i top dj non mancano mai.

A proposito di #Costez, qui, come spazi top come Papeete Beach, Villapapeete, Space Riccione e tanti altri sparsi per l'Europa, spesso arrivano le modelle e le performer di Royal Management. La bellezza, di sera e di notte, quando è unita a costumi che fanno sognare come quelli che propone questa agenzia, fa sognare. "Vedo un certo rallentamento per quel che riguarda i format. I locali tendono a valorizzare i propri artisti e proporre spettacoli con ballerine professioniste come quelle della nostra agenzia", racconta Icio Franzoni. "Chi frequenta locali ed eventi non credo si accontenterà di spettacoli multimediali. Il contatto umano resterà fondamentale".

Resta importantissimo, anzi sempre più fondamentale, il sound di aperitivi che iniziano alla sera... e non finiscono mai. Per questo funziona quello di Mitch B., dj italiano attivo tra Ibiza, dove suona spesso al Dunes, St. Moritz, Terrazza Aperol a Milano, il già citato Papeete Beach a Milano Marittima e mill altri spazi. "Piacciono organic, afro e melodic house. Queste sonorità hanno spazzato via tutte le altre sonorità da inizio serata", spiega l'artista. "Infatti brani di questo tipo regalano atmosfera a basso volume, mentre basta alzare un po' per far ballare".

Ma come sarà il divertimento del futuro? Senz'altro si mescolerà con lo shopping online, anche grazie all'AI. A questi scenari sta lavorando da tempo Fuzzy Marketing, realtà che da Lucca crea lavoro per ben 30 dipendenti ed è leader a livello mondiale su Shopify con i suoi 750 clienti, soprattutto italiani. "Molti dei nostri collaboratori sono professionisti della modellazione in 3D", spiega Gabriele Della Croce. "Chi sa lavorare con queste tecnologie ha un futuro assicurato perché il mondo va verso queste innovazioni. In un certo senso, si deve essere anche artisti".

Tornando al presente, chiudiamo con il relax e lo sport, che sono ormai parte integrante anche del settore divertimento. Ad esempio, chi frequenta Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, si regala una vera esperienza, non solo una sauna. Con l'accesso giornaliero oppure con il biglietto valido tre ore, è infatti possibile accedere anche alle piscine. E non solo: ci si godono anche i trattamenti degli Augfuss Meister, i maestri di sauna, i bagni di suono con strumenti ancestrali, maschere viso, scrub corpo, tisaneria, savonage, bagni di gong…