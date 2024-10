Affari Tuoi, Alessia è fuori controllo: clamoroso, De Martino abbandona lo studio

10 ottobre 2024 a

Ad Affari Tuoi è stata la serata di Alessia e Federica, le due sorelle calabresi che a sorpresa hanno portato a casa, nella puntata di mercoledì 9 ottobre, la bellezza di 30.000 euro. Una serata difficile per De Martino, la concorrente Alessia non ha taciuto nemmeno per un istante con richieste continue al conduttore.

E l'apice di questo fiume in piena è stato il momento in cui, rivolgendosi proprio a De Martino, Alessia ha affermato: "Tu sei il mio Stefanuccio, il mio Bronzo di Riace. Ci vuole fortuna nella vita, ci vuole un gluteo come il tuo". E fin qui De Martino ha resistito alla tentazione di andarsene e di lasciare lo studio. Ma la scena più imbarazzante è tutta nel dialogo tra la concorrente e il dottore in un spericolato tentativo di ipnotizzare "Pasqualo".

Alessia afferma: "Pasqualo si concentri attentamente, guardi il mio dito e si rilassi". A questo punto De Martino è intervenuto e ha cercato di riportare la concorrente tra i binari giusti gelandola con una battuta: "Ma scusa Alessia, cosa dici? Mica qui siamo dall'urologo?". Subito dopo De Martino, forse esausto per le parole incessanti della concorrente ha abbandonato lo studio uscendo dalla porta laterale. E a questo punto il pubblico si è lasciato andare a un grande applauso. Non di certo rivolto ad Alessia, ma a De Martino. Un gesto di grande solidarietà degli spettatori presenti sulle poltroncine rosse...