Amadeus, sfogo pesante: "Le critiche mi pesano? Se dicessi il contrario sarei un bugiardo"

14 ottobre 2024 a

a

a

"Gli ascolti sul Nove non sono ancora alti? Non sono un pifferaio magico, non funziona così. Il Nove è un canale ambizioso e sta cercando di diventare generalista. Perché questo accada ci vuole tempo. Se mi sposto sul Nove con un programma conosciuto, ci vuole pazienza".

A dirlo è Amadeus, nel corso di una diretta su Rtl102.5, parlando degli ascolti del suo nuovo programma sul Nove, ’Chissà chi è’. "Il pubblico ha delle abitudini di sintonizzarsi su alcuni canali, questo non è scontato. Piano piano arriva, ma ci vuole del tempo, e io questo lo sapevo. Ho detto in conferenza stampa che partiamo dal tre: ogni punto di share in più equivale a 5 o 6 punti in più rispetto a un canale generalista", spiega il conduttore. Amadeus rivela di non essere esente dall’amarezza sulle critiche: "Le critiche? Sarei bugiardo se dicessi che non ci soffro per niente. Ma sono stato abituato a cinque anni di Sanremo, dove ho accumulato una serie di polemiche, molte delle quali pretestuose. Questo ti aiuta ad andare dritto per la tua strada", dice.

"Porto il cane fuori, faccio la spesa": Amadeus, la surreale spiegazione da Fabio Fazio

"Se perdi tempo a rimanerci male o a rispondere, ti distrai e perdi energia. L’energia la devo concentrare solo sul mio obiettivo". C’è poi spazio per una battuta sul suo prossimo programma, La Corrida, in cui Amadeus annuncia l’idea di trasmettere il programma anche in radio, proprio su Rtl 102.5. "Da bambino ascoltavo La Corrida in radio, nasce alla radio. Quindi l’idea, con il Presidente di Rtl 102.5 Lorenzo Suraci, ci siamo detti, perché non trasmettiamo in diretta in radio su Rtl102.5? Oltre ad essere sul nove sarà in diretta in radio. Facciamo che questo possa accadere".